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Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом

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Среда 26 января 2022 17:54
Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом Прототип Mitsubishi L200 нового поколения (Фото: carscoops.com)
Автор: Вадим Добровольский

На испытания вышел Mitsubishi L200 нового поколения. Прототип замечен во время тестов в Заполярье.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Нынешнее поколение пикапа Mitsubishi L200 (на некоторых рынках модель известна под именем Triton) дебютировало еще в 2015 году, а в 2018-м на рынок вышла серьезно модернизированная машина. Теперь же на испытаниях замечен прототип L200 следующего поколения.

Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом

Грядущий L200 тестируется в зимних условиях за Полярным кругом. Прототип оснащен кузовом, заимствованным у пикапа текущего поколения, и дополнительно укрыт камуфляжной пленкой.

По сравнению с текущим поколением бросается в глаза слегка увеличенная база, а главное - передняя оптика от Mitsubishi Mirage/Spacestar 2012 года. Как нетрудно догадаться, фары от снятой с производства модели использованы для маскировки.

Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом

Ожидается, что Mitsubishi L200 следующего поколения будет запущен в серию в 2023 году или годом позже. Машина наверняка примерит несколько современных технологий безопасности и мультимедиа, а также станет комфортнее, чтобы помимо утилитарных функций служить для отдыха и путешествий.

Напомним, Toyota официально представила внедорожник Sequoia нового поколения.

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