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17 лет на конвейере: Citroen снял с производства свой самый доступный хэтчбек

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Пятница 28 января 2022 08:19
17 лет на конвейере: Citroen снял с производства свой самый доступный хэтчбек Citroen C1 (Фото: media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французская компания прекратила выпуск городского хэтчбека C1 после 17 лет производства. Последний экземпляр компактной пятидверной машины сошел с конвейера завода в Колине в Чешской Республике на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Citroen реализовал по всему миру более 1,2 миллиона экземпляров городского автомобиля с момента его запуска в 2005 году. C1 был снят с производства из-за изменившихся стратегических приоритетов компании. По мнению Stellantis, компактные хэтчбеки А-класса в будущем должны быть только электрическими.

17 лет на конвейере: Citroen снял с производства свой самый доступный хэтчбекКомпания сообщила, что в ближайшем времени прямого преемника C1 ждать не стоит. Но его нишу частично должен занять С3 в начальных комплектациях. Больший хэтчбек стоит даже меньше, чем ушедший на покой С1, но предлагает сопоставимый уровень оснащения и большие внутренние габариты.

Менеджмент Citroën также ожидает, что клиенты, которые используют свои автомобили только для поездок по городу, смогут пересесть с С1 на компактный электромобиль Ami Electric.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом. Интересно, что прототип получил фары от 10-летней машины.

Также мы писали, что новый Range Rover получил плагин-гибридные варианты. Новинка может проехать на электротяге почти 120 км.

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