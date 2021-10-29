Повний привід і 3,6 секунди до "сотні": представленj найрозкішніший і найшвидший спорткар Mercedes-Benz

Компанія Mercedes-Benz представила сьоме покоління культового родстера SL. Автомобіль за замовчуванням оснащено системою повного приводу, також у машини рідкісне сьогодні компонування салону за формулою 2+2.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Нове покоління легендарного родстера SL розробили в спортивному мерседесівському підрозділі AMG, тому автомобіль називається Mercedes-AMG SL.

Новинка побудована новій на платформі, яка складається з алюмінію, сталі, магнію і композитів. У порівнянні з попередником автомобіль отримав збільшену на 115 мм колісну базу (2700 мм) і збільшену на 74 мм довжину (до 4705 мм). Він також на 154 мм довше родстера AMG GT, який, як ми повідомляли раніше, вирішено зняти з виробництва.

Згодом машина отримає плагін-гібридну модифікацію, а також більш скромний V6. Але на початку продажів Mercedes-AMG SL запропонований з парою варіантів 4,0-літрового V8 M177, які знайомі по іншим моделям AMG.

Версія SL 55 початкового рівня розвиває 470 к.с., більш потужний SL 63 видає 577 к. с. У першому випадку розгін від 0 до 100 км/год триває лише 3,9 секунди, у другому - 3,6 секунди. Очікується, що гібрид буде ще швидше, адже він, ймовірно, отримає силову установку на 830 сил від чотиридверного AMG GT 63 E 4DR.

Крутний момент від мотора на всі чотири колеса передається через дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач. П'ятиричажна передня підвіска, карбон-керамічні гальма і підрулююча задня вісь також входять в стандартну комплектацію. Mercedes-AMG SL 63 також може похвалитися пневматичною підвіскою.

З новою концепцією салону на задньому ряду можна перевозити пасажирів з ростом до 1,5 метра. Відмова від концепції зсувного жорсткого даху знижує центр ваги та дозволяє заощадити 21 кг, а також економить місце в багажнику. Тришаровий тент опускається за 15 секунд, а складати дах можна на швидкості до 50 км/год.

У салоні прописалася цифрова приладова панель Hyperscreen з трьома дисплеями. Машині також доступні стандартні функції на зразок проекційного дисплея, крісел з масажем і тач-пада для управління інфотейментом.

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