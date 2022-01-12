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Потеряли веру в универсалы: стало известно, когда Mercedes откажется от популярного кузова

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Среда 12 января 2022 11:20
Потеряли веру в универсалы: стало известно, когда Mercedes откажется от популярного кузова Фото: универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Универсалы были отличным источником прибыли немецкой компании многие десятилетия. Но тренд падения спроса на легковые "пятидверки", начавшийся для Mercedes-Benz несколько лет назад, заставит компанию к 2030 году исключить универсалы из своей модельной линейки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automobilwoche.

Первым из модельного ряда компании уберут компактный универсал CLA Shooting Brake. Произойдет это через три года. Дольше всего на конвейере продержится универсал на базе E-Class, который планируется выпускать до 2030 года.

Этот шаг связан с тем, что Mercedes стремится оптимизировать свою модельную линейку из-за больших инвестиций, которые он вкладывает в электромобили. Поскольку компания вкладывает деньги в разработку совершенно новых платформ, которые помогут ей сохранить преимущество на рынке в будущем, от универсалов с ДВС придется отказаться.

Потеряли веру в универсалы: стало известно, когда Mercedes откажется от популярного кузова При этом Mercedes готов экспериментировать с необычными типами кузова. Немецкий автопроизводитель готовит седан с увеличенным клиренсом и кроссоверной внешностью. По мнению маркетологов, новинка должна составить конкуренцию Porsche Taycan Cross Turismo. Между тем спрос на кроссоверы бренда с каждым годом растет.

Напомним, что появились первые официальные изображения новой электрической Skoda. Премьера новинки запланирована на 31 января.

Ранее сообщалось, что Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили. Предыдущие планы предполагали, что перспективные электромобили Porsche будут строиться вместе с родственными автомобилями Audi и Bentley.

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