ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Независимость за 113 миллионов: Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили

Новина українською →
Вторник 11 января 2022 14:34
Независимость за 113 миллионов: Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили Фото: перспективный электромобиль Porsche Vision GT (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Porsche должна выплатить 113 миллионов долларов США подразделению Volkswagen по выпуску коммерческой техники в качестве компенсации за отказ от сделки. Площадкой для производства машин должен был стать завод в Ганновере.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoNews.

Внутри Volkswagen Group была заключена сделка, позволяющая Porsche производить свой будущий высокопроизводительный электромобиль на своей собственной площадке, а не на заводе Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере. Предыдущие планы предполагали, что перспективные электромобили Porsche будут строиться вместе с родственными автомобилями Audi и Bentley. Их объединяет перспективный проект Audi Artemis Project.

Porsche считает, что покупатели их машин меньше нуждаются в автоматизации, и демонстрируют повышенный спрос в производительности, и поэтому компания не хочет использовать многие передовые системы помощи водителю, предлагаемые проектом Artemis.

"Поскольку Porsche будет использовать другую платформу при проектировании своих новых моделей, производство в Штёкене вряд ли предлагает какую-либо значимую синергию", — говорится в заявлении Porsche Holding в декабре. "Строительство двух новых производственных линий с разными платформами излишне усложнило бы процесс".

Независимость за 113 миллионов: Porsche придется заплатить VW за право выпускать электромобили По условиям договора отказ от совместного строительства производственных линий вынудит Porsche заплатить 113 миллионов долларов. В Porsche подтвердили, что компания будет производить свой электрический флагман, известный внутри компании как K1, на своем заводе в Лейпциге. На заводе Volkswagen в Ганновере будет производиться электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, а также флагманские электромобили Audi и Bentley.

Напомним, что продажи электрокаров в Украине за год выросли на 19%. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 единиц.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Немецкий автопроизводитель прекратил выпуск восьмого поколения седана в первых числах января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения