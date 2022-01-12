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Втратили віру в універсали: стало відомо, коли Mercedes відмовиться від популярного кузова

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Середа 12 січня 2022 11:20
Втратили віру в універсали: стало відомо, коли Mercedes відмовиться від популярного кузова Фото: Універсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Універсали були відмінним джерелом прибутку німецької компанії багато десятиліть. Але тренд падіння попиту на легкові "п'ятидверки", що почався для Mercedes-Benz кілька років тому, змусить компанію до 2030 року виключити універсали зі своєї модельної лінійки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automobilwoche.

Першим з модельного ряду компанії приберуть компактний Універсал CLA Shooting Brake. Відбудеться це через три роки. Найдовше на конвеєрі протримається Універсал на базі E-Class, який планується випускати до 2030 року.

Цей крок пов'язаний з тим, що Mercedes прагне оптимізувати свою модельну лінійку через великі інвестиції, які він вкладає в електромобілі. Оскільки компанія вкладає гроші в розробку абсолютно нових платформ, які допоможуть їй зберегти перевагу на ринку в майбутньому, від універсалів з ДВС доведеться відмовитися.

Втратили віру в універсали: стало відомо, коли Mercedes відмовиться від популярного кузова При цьому Mercedes готовий експериментувати з незвичайними типами кузова. Німецький автовиробник готує седан зі збільшеним кліренсом і кросоверної зовнішністю. На думку маркетологів, новинка повинна скласти конкуренцію Porsche Taycan Cross Turismo. Тим часом попит на кросовери бренду з кожним роком зростає.

Нагадаємо, що з'явилися перші офіційні зображення нової електричної Skoda. Прем'єра новинки запланована на 31 Січня.

Раніше повідомлялося, що Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом зі спорідненими автомобілями Audi і Bentley.

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