Втратили віру в універсали: стало відомо, коли Mercedes відмовиться від популярного кузова

Універсали були відмінним джерелом прибутку німецької компанії багато десятиліть. Але тренд падіння попиту на легкові "п'ятидверки", що почався для Mercedes-Benz кілька років тому, змусить компанію до 2030 року виключити універсали зі своєї модельної лінійки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automobilwoche.

Першим з модельного ряду компанії приберуть компактний Універсал CLA Shooting Brake. Відбудеться це через три роки. Найдовше на конвеєрі протримається Універсал на базі E-Class, який планується випускати до 2030 року.

Цей крок пов'язаний з тим, що Mercedes прагне оптимізувати свою модельну лінійку через великі інвестиції, які він вкладає в електромобілі. Оскільки компанія вкладає гроші в розробку абсолютно нових платформ, які допоможуть їй зберегти перевагу на ринку в майбутньому, від універсалів з ДВС доведеться відмовитися.

При цьому Mercedes готовий експериментувати з незвичайними типами кузова. Німецький автовиробник готує седан зі збільшеним кліренсом і кросоверної зовнішністю. На думку маркетологів, новинка повинна скласти конкуренцію Porsche Taycan Cross Turismo. Тим часом попит на кросовери бренду з кожним роком зростає.

Нагадаємо, що з'явилися перші офіційні зображення нової електричної Skoda. Прем'єра новинки запланована на 31 Січня.

Раніше повідомлялося, що Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом зі спорідненими автомобілями Audi і Bentley.