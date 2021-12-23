Полупроводниковая революция: как дефицит микрочипов изменит всю автоиндустрию

Технологические гиганты, Apple, Huawei, Xiaomi и другие, нацелены на покорение автомобильного рынка. Как сообщает РБК-Украина Авто, автопроизводители вынуждены открывать для себя новый сектор – разработку и производство точной электроники.

Причины дефицита полупроводников в автомобильной индустрии

Изначально нехватка полупроводников в автомобильной индустрии была вызвана повышенным спросом на персональные компьютеры, планшеты и смартфоны в разгар пандемии Covid-19. Она же в значительной степени стала причиной снижения спроса на новые автомобили. Также дефициту "благоприятствовали" пожары на нескольких крупнейших профильных фабриках в США, закрытие производственных площадок по выпуску полупроводников в других странах, преимущественно в Юго-восточной Азии, в связи с коронавирусом.

Как автопроизводители справляются с дефицитом микрочипов

Крупнейшие мировые автопроизводители стараются максимально диверсифицировать каналы поставки полупроводников на свои заводы, но чипов все еще не хватает. Так, BMW подписала контракт с компаниями Inova Semiconductors и Global Foundries, которые гарантируют компании поставку нескольких миллионов микрочипов ежегодно. В то же время генеральный директор BMW Оливер Зипсе уверен, что проблемы с поставками чипов для его компании сохранятся и в 2022 году.

Ford в течение 2021 года сильно пострадал от дефицита полупроводников, но генеральный директор Джим Фарли заявил, что компания будет уделять приоритетное внимание батареям, а не полупроводникам, чтобы удовлетворить имеющийся 200-тысячный спрос на их новый электрический пикап F-150 Lightning. Ранее американский автопроизводитель приостанавливал производство Fiesta и Transit. Некоторые модели Ford также поставлялись с некоторыми урезанными функциями.

Mercedes-Benz в целях экономии микрочипов отправил несколько своих заводов на новогодние каникулы. Так, предприятие в Венгрии остановило производство на месяц с 13 декабря. Завод является крупнейшим промышленным работодателем в регионе и в прошлом году выпустил 160 тысяч автомобилей. Немецкая компания ранее сократила список дополнительного оборудования на некоторых моделях, чтобы минимизировать задержки поставок. Покупателям предложили отказаться от беспроводных зарядных устройств для смартфонов, адаптивных светодиодных фар и пр.

В Nissan убеждены, что до середины 2022 года автомобильная промышленность будет испытывать серьезный дефицит микрочипов. Так, завод компании в Сандерленде, Великобритания, уже шесть месяцев ощущает последствия нехватки полупроводников. Родственный бренд Renault также прогнозирует, что дефицит поставок продлится до середины 2022 года. Генеральный директор компании Лука де Мео заявил, что они в первую очередь будут выпускать автомобили с более высокой маржой.

Stellantis подписал соглашение с тайваньской компанией Foxconn о разработке нового семейства полупроводников, которые будут внедрены в четыре платформы электромобилей группы. Foxconn будет поставлять более 80% полупроводников Stellantis. Сделка должна позволить концерну продолжить рост. В ноябре Stellantis стал лидером по продажам в Европе, заняв 21% рынка во многом благодаря успеху Peugeot 208 и Peugeot 2008.

Toyota сообщила, что будет вынуждена останавливать производство на многих своих японских заводах. Главные задержки выпуска ударят по Land Cruiser, а также нескольким моделям Lexus. Шесть из 28 заводов компании были закрыты в ноябре. Несмотря на дефицит, Toyota останется верной цели производства девяти миллионов автомобилей.

Volkswagen остановил свой завод в Эмдене до конца года из-за нехватки микрочипов. Производство возобновится 10 января. На заводе выпускаются Arteon и Passat. За 2021 год заводы немецкой компании простаивали суммарно более 70 дней. Seat также закроет свой завод в Барселоне на пять дней в декабре из-за перебоев в поставках.

Почему в Китай не страдает от дефицита микрочипов

Все эксперты сходятся во мнении, что китайские автопроизводители пострадали от дефицита полупроводников меньше всего. Это подтверждают и растущие цифры продаж китайских брендов внутри страны и на многих экспортных рынках. В том числе в Украине китайские автомобили вышли в лидеры импорта. Причин у этого явления несколько.

Китай намерен стать полностью автономным в вопросе разработки и производства цифровых продуктов. И рост внутреннего производства как раз пришелся на пик мирового кризиса полупроводников. По данным национального бюро статистики Китая, в 2021 году производство интегральных схем в стране выросло на 37,6% по сравнению с прошлым годом. К тому же китайское правительство работает над решением проблемы дефицита, помогая взаимодействовать автомобильным заводам и производителям микросхем.

Интересно, что самым большим препятствием для Китая на пути к достижению самообеспеченности полупроводниками является хроническая нехватка высококлассных профильных специалистов, а не отсутствие финансирования, или производственных мощностей. В первом квартале 2021 года в отрасли было принято на 65% больше новых сотрудников по сравнению с тем же периодом 2020 года. Это происходит на фоне увеличения числа регистраций новых полупроводниковых компаний - от фирм, занимающихся всем, от проектирования до производства микросхем.

Вторая причина наличия в Китае полупроводников – это работа местных перекупщиков. Китайские дилеры чипов скупали продукцию и пытались в преддверии дефицита взвинтить на нее цены. Но правительство Китая пригрозило экономическими санкциями компаниям, желающим нажиться, и заставило их продать переизбыток продукции на внутреннем рынке.

Что в будущем: дефицит микрочипов закончится, но цены на авто вырастут

Инвестиции в автомобильный сектор существенно ускорят переход всей отрасли к высокотехнологичному будущему, все больше полагаясь на новые системы и технологии. Нехватка чипов значительно затрудняет переход к цифровому будущему для автопроизводителей не только потому, что у них нет запасов для агрессивных инвестиций в этом направлении, но и потому, что им не хватает ноу-хау и необходимых ресурсов для быстрого получения прибыли.

В результате ожидается, что в долгосрочной перспективе все больше и больше производителей автомобилей станут технологическими компаниями, и большинство крупных концернов полностью возьмут на себя процесс разработки микросхем. Этот процесс должен показать свои первые плоды к 2025-2026 годам. Разработка микрочипов и другой электроники позволит автомобильным компаниям контролировать не только производственный процесс, но и заранее понимать возможности, которые обеспечивают новые микросхемы.

К середине 2020-х годов более 50 процентов ведущих компаний автомобильной промышленности будут самостоятельно заниматься разработкой микросхем. В связи с этим ожидается существенный рост цен на новые автомобили. К 2025 году в США и Германии среднестатистический автомобиль превысит цену в 50 тысяч долларов.