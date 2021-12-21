Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок

Анонсированный простой конвейеров японской автомобильной корпорации связан с дефицитом микрочипов. Ранее Toyota планировала в январе 2022 года установить рекорд по выпуску новых машин и произвести более 800 000 машин. Теперь запланированная цифра под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

На сколько затянется простой автозаводов, менеджеры компании не сообщают. Остановка предприятий связана с дефицитом полупроводников. Вынужденная остановка производства усугубит дефицит машин марки в Европе, и в Украине в частности.

В компании отмечают, что остановка нескольких автосборочных предприятий станет причиной недовыпуска нескольких десятков тысяч машин. Но топ-менеджмент поспешил уточнить – на запланированном рекорде это никак не скажется. Эксперты отмечают, что вынужденные каникулы предприятий могут занять от двух до семи дней. Точные даты остановки производства держатся пока в секрете.

Напомним, что в Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Новинка доступна с двумя вариантами 1,3-литрового бензинового мотора.

Ранее мы сообщали, что показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200. Новинка нацелена на клиентов из Австралии и стран Ближнего Востока.