ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 09:44
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок Фото: завод Toyota (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Анонсированный простой конвейеров японской автомобильной корпорации связан с дефицитом микрочипов. Ранее Toyota планировала в январе 2022 года установить рекорд по выпуску новых машин и произвести более 800 000 машин. Теперь запланированная цифра под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

На сколько затянется простой автозаводов, менеджеры компании не сообщают. Остановка предприятий связана с дефицитом полупроводников. Вынужденная остановка производства усугубит дефицит машин марки в Европе, и в Украине в частности.

Toyota остановит свои заводы на неопределенный срок

В компании отмечают, что остановка нескольких автосборочных предприятий станет причиной недовыпуска нескольких десятков тысяч машин. Но топ-менеджмент поспешил уточнить – на запланированном рекорде это никак не скажется. Эксперты отмечают, что вынужденные каникулы предприятий могут занять от двух до семи дней. Точные даты остановки производства держатся пока в секрете.

Напомним, что в Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Новинка доступна с двумя вариантами 1,3-литрового бензинового мотора.

Ранее мы сообщали, что показан экстремальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser 200. Новинка нацелена на клиентов из Австралии и стран Ближнего Востока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения