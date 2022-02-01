Более 7,7 млн гривен: названы украинские цены на самые роскошные версии нового Range Rover

Land Rover назвал украинские цены на плагин-гибридные модификации люксового внедорожника, а также эксклюзивный Range Rover SV. Подзаряжаемые гибриды теперь имеют две модификации – P510e и P440e – и запас хода более 100 км.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Предполагается, что владельцы подзаряжаемых гибридов Range Rover смогут совершать 75% своих поездок исключительно на электротяге. Версия Р440е приводится в движение 3,0-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 141 л.с. Land Rover заявляет, что суммарная мощность машины составляет 434 л.с. Тягового аккумулятора емкостью 38,2 кВт•ч хватает, чтобы тяжелый внедорожник на электротяге проезжал 113 км.

Исполнение P510e оснащено такой же силовой установкой, но благодаря форсированному мотору мощность увеличена до 503 л.с. Обе версии доступны в комплектациях SE, HSE и Autobiography. Модели P440e можно выбрать с длинной или короткой колесной базой, а более мощный P510e — только с короткой колесной базой.

Роскошное исполнение Range Rover SV находится на вершине модельной линейки новинки. По предварительным расчетам, новый Range Rover SV может быть сконфигурирован более чем в 1,6 млн комбинаций.

Новую флагманскую модель можно узнать по дизайну переднего бампера и решетки радиатора, эмблеме SV из белой керамики на задней откидной двери, а также 23-дюймовым колесным дискам. Для отделки салона можно выбрать полированные металлы с гальваническим покрытием, керамику, экологически чистые породы дерева, экологический текстиль Ultrafabrics и пр.

Цены на плагин-гибридный Range Rover стартуют с отметки в 4 563 000 гривен. За новый Range Rover SV с короткой колесной базой придется заплатить как минимум 6 893 000 гривен, а цена на модель с удлиненной колесной базой начинается от 7 743 000 гривен.

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