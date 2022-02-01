Понад 7,7 млн гривень: названі українські ціни на найрозкішніші версії нового Range Rover

Land Rover назвав українські ціни на плагін-гібридні модифікації люксового позашляховика, а також ексклюзивний Range Rover SV. Підзаряджаються гібриди тепер мають дві модифікації-P510e і P440e – і запас ходу понад 100 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Передбачається, що власники підзаряджаються гібридів Range Rover зможуть здійснювати 75% своїх поїздок виключно на електротязі. Версія Р440е приводиться в рух 3,0-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і електродвигуном потужністю 141 к.с. Land Rover заявляє, що сумарна потужність машини становить 434 к.с. Тягового акумулятора місткістю 38,2 кВт•год вистачає, щоб важкий позашляховик на електротязі проїжджав 113 км.

Виконання P510e оснащено такою ж силовою установкою, але завдяки форсованому мотору потужність збільшена до 503 к.с. обидві версії доступні в комплектаціях SE, HSE й Autobiography. Моделі P440e можна вибрати з довгою або короткою колісною базою, а більш потужний P510e — тільки з короткою колісною базою.

Розкішне виконання Range Rover SV знаходиться на вершині модельної лінійки новинки. За попередніми розрахунками, новий Range Rover SV може бути налаштований більш ніж в 1,6 млн комбінацій.

Нову флагманську модель можна упізнати за дизайном переднього бампера і решітки радіатора, емблемі SV з білої кераміки на задніх відкидних дверях, а також 23-дюймовим колісним дискам. Для оформлення салону можна вибрати поліровані метали з гальванічним покриттям, кераміку, екологічно чисті породи дерева, екологічний текстиль Ultrafabrics та ін.

Ціни на плагін-гібридний Range Rover стартують з позначки в 4 563 000 гривень. За новий Range Rover SV з короткою колісною базою доведеться заплатити як мінімум 6 893 000 гривень, а ціна на модель з подовженою колісною базою починається від 7 743 000 гривень.

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