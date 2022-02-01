ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 7,7 млн гривень: названі українські ціни на найрозкішніші версії нового Range Rover

Новость на русском →
Вівторок 01 лютого 2022 08:11
Понад 7,7 млн гривень: названі українські ціни на найрозкішніші версії нового Range Rover Range Rover нового покоління (Фото: media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

Land Rover назвав українські ціни на плагін-гібридні модифікації люксового позашляховика, а також ексклюзивний Range Rover SV. Підзаряджаються гібриди тепер мають дві модифікації-P510e і P440e – і запас ходу понад 100 км.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Передбачається, що власники підзаряджаються гібридів Range Rover зможуть здійснювати 75% своїх поїздок виключно на електротязі. Версія Р440е приводиться в рух 3,0-літровим рядним шестициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом і електродвигуном потужністю 141 к.с. Land Rover заявляє, що сумарна потужність машини становить 434 к.с. Тягового акумулятора місткістю 38,2 кВт•год вистачає, щоб важкий позашляховик на електротязі проїжджав 113 км.

Понад 7,7 млн гривень: названі українські ціни на найрозкішніші версії нового Range RoverВиконання P510e оснащено такою ж силовою установкою, але завдяки форсованому мотору потужність збільшена до 503 к.с. обидві версії доступні в комплектаціях SE, HSE й Autobiography. Моделі P440e можна вибрати з довгою або короткою колісною базою, а більш потужний P510e — тільки з короткою колісною базою.

Розкішне виконання Range Rover SV знаходиться на вершині модельної лінійки новинки. За попередніми розрахунками, новий Range Rover SV може бути налаштований більш ніж в 1,6 млн комбінацій.

Понад 7,7 млн гривень: названі українські ціни на найрозкішніші версії нового Range RoverНову флагманську модель можна упізнати за дизайном переднього бампера і решітки радіатора, емблемі SV з білої кераміки на задніх відкидних дверях, а також 23-дюймовим колісним дискам. Для оформлення салону можна вибрати поліровані метали з гальванічним покриттям, кераміку, екологічно чисті породи дерева, екологічний текстиль Ultrafabrics та ін.

Ціни на плагін-гібридний Range Rover стартують з позначки в 4 563 000 гривень. За новий Range Rover SV з короткою колісною базою доведеться заплатити як мінімум 6 893 000 гривень, а ціна на модель з подовженою колісною базою починається від 7 743 000 гривень.

Нагадаємо, стало відомо, скільки і яких авто придбали Нацполіція і СБУ в 2021 році. Сумарно на оновлення автопарку було витрачено понад 1 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, що найбільша в Україні мережа газових АЗС закриває всі заправки через зростання цін на газ. Головна причина - істотне зростання цін на пальне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору