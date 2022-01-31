Миллиард гривен: стало известно, сколько и каких авто приобрели Нацполиция и СБУ в 2021 году

Согласно официальной информации реестра государственных тендерных закупок Prozorro, Национальная полиция и Служба безопасности Украины за 2021 год пополнили свой автопарк 1571 автомобилем. Самым популярным стал кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис Dozorro.

Активнее всего автомобили приобретали в сентябре-ноябре: на эти месяцы приходится 46% всех сделок о государственных закупках. Самая популярная модель в силовых структурах по итогу 2021 года – кроссовер Renault Duster, которых в Национальную полицию и СБУ поставили 599 единиц на общую сумму в 332 млн. гривен.

Также для полиции приобрели 250 новых седанов Toyota Corolla, 147 кроссоверов Kia Sportage, 107 бюджетных седанов Peugeot 301, а также несколько десятков специализированных фургонов Ford Transit и пр. Всего же на службу в Национальную полицию поступила 1321 машина, которые обошлись бюджету в 820 млн. гривен.

Служба безопасности Украины чаще всего покупала для своих нужд кроссовер Toyota RAV4 (всего закуплено 65 штук). На втором месте следует Hyundai Tucson в количестве 50 единиц, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и пр. Всего же для СБУ приобрели 250 новых машин на общую сумму в 202 млн. гривен.

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