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Полиция запускает Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД: за что накажут и как их распознать

Автор: Константин Широкун

На этой неделе полиция начинает работу ранее анонсированных автомобилей-фантомов. В их полномочия входит выявление и фиксация нарушений ПДД участниками дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Podrobnosti.ua.

В состав группы автомобилей-фантомов входит четыре кроссовера Skoda Kodiaq темно-серого цвета. Они не имеют внешних опознавательных знаков, не обклеены ливреей автомобилей полиции, но оснащены средствами фиксации превышения скорости. Интересно, что под решеткой радиатора и в бамперах расположены скрытые проблесковые маячки, которые при необходимости полицейские могут задействовать, чтобы остановить нарушителей.

Подразумевается, что расположенные в машинах камеры автоматической фиксации будут записывать информацию о нарушителях и передавать их в центр для оформления протоколов. Но у полицейских экипажей также будет возможность самостоятельно останавливать других участников дорожного движения и выписывать им штрафы.

На чешских автомобилях установлены комплексы фиксации нарушений "Фантом". Система оборудована четырьмя видеокамерами, блоком управления, планшетом и принтером. Кроме нарушения скорости, комплексы будут проверять встреченные машины в поисковых реестрах. В частности, система сможет обнаруживать номерные знаки-двойники, авто, находящихся в розыске полиции и Государственной исполнительной службы.

Ранее сообщалось, что в Украине проданы первые флагманские электрокары Mercedes EQS. Электрические седаны могут проезжать на одном заряде батареи до 720 км.

Также мы писали, что названа дата украинской премьеры кроссовера Nissan X-Trail. Новинка приедет в Украину во второй половине 2022 года.

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Автомобильный рынок