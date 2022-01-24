Поліція запускає Фантоми для прихованої фіксації порушень ПДР: за що покарають і як їх розпізнати

На цьому тижні поліція починає роботу раніше анонсованих автомобілів-фантомів. У їх повноваження входить виявлення і фіксація порушень ПДР учасниками дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Podrobnosti.ua.

До складу групи автомобілів-фантомів входить чотири кросовери Skoda Kodiaq темно-сірого кольору. Вони не мають зовнішніх розпізнавальних знаків, не обклеєні лівреєю автомобілів поліції, але оснащені засобами фіксації перевищення швидкості. Цікаво, що під ґратами радіатора і в бамперах розташовані приховані проблискові маячки, які за необхідності поліцейські можуть задіяти, щоб зупинити порушників.

Мається на увазі, що розташовані в машинах камери автоматичної фіксації будуть записувати інформацію про порушників і передавати їх в центр для оформлення протоколів. Але у поліцейських екіпажів також буде можливість самостійно зупиняти інших учасників дорожнього руху і виписувати їм штрафи.

На чеських автомобілях встановлені комплекси фіксації порушень"Фантом". Система обладнана чотирма відеокамерами, блоком управління, планшетом і принтером. Крім порушення швидкості, комплекси перевірятимуть зустрінуті машини в пошукових реєстрах. Зокрема, система зможе виявляти номерні знаки-двійники, авто, які перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби.

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