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Смена курса: в Украине проданы первые флагманские электрокары Mercedes EQS

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Понедельник 24 января 2022 14:53
Смена курса: в Украине проданы первые флагманские электрокары Mercedes EQS Mercedes EQS в Киеве (Фото: РБК-Украина Авто/Константин Широкун)
Автор: Константин Широкун

По итогам 2021 года в Украине продано два первых флагманских электромобиля Mercedes-Benz EQS. Немецкие электрические седаны должны стать "зеленой" альтернативой бестселлеру класса – модели S-Class.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Марины Китиной.

В 2021 году Mercedes-Benz за считанные месяцы расширил линейку электромобилей на нашем рынке до четырех моделей. Mercedes-Benz EQS занял нишу флагмана электрической линейки. Седан имеет суммарную мощность электромоторов на уровне 333 или 523 л.с. и способен проехать на полном заряде батареи до 780 км.

От быстрой зарядки EQS способен за 30-40 минут восполнить энергию от 10 до 80%. Электрический седан получил ряд систем, которые ранее не были доступны другим машинам с трехлучевой звездой на капоте. К примеру, в списке оснащения модели присутствует многоуровневый трехмерный проекционный дисплей. Цена на новинку начинается с отметки в 2 809 807 грн. Всего за прошлый год на украинском рынке появилось более десятка новых электромобилей.

Ранее сообщалось, что популярный в Украине Renault получил новый большой экран. Новый инфотеймент построен на операционной системе от Google.

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