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При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 20:42
При покупке авто и квартиры украинцам хотят доначислять налоги при несоответствии официальным доходам В Минфине разрабатывают новые косвенные методы налогового контроля (Фото: Flickr.com)
Автор: Вадим Добровольский

В Минфине разрабатывают новые косвенные методы налогового контроля. При крупной покупке (квартира или автомобиль) налоговики хотят доначислять налоги в случае несоответствия официальным доходам.

Об этом сообщил Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию Forbes.

В Министерстве финансов обеспокоены тем, что огромная часть трудоспособного населения Украине полностью не показывает свои доходы. Как отмечает Даниил Гетманцев, за прошлый год это 10 млн человек.

Поэтому в ведомстве разрабатывают косвенные методы налогового контроля и готовят законопроект, которые даст налоговикам соответсвующее полномочия.

Все нюансы разрабатываемого законопроекта пока не обнародованы, но суть нововведения, по словам Гетманцева, состоит в следующем: "Вы делаете дорогую покупку – квартиру, например, или машину. Налоговая видит вашу покупку по реестру, сравнивает с доходами, которые у вас есть, если сумма существенно превышает ваши доходы и вы на запрос налоговой не можете объяснить, откуда у вас эти деньги, то нужно будет заплатить налог с этой суммы в размере 18%".

Если такой механизм действительно будет запущен, это означает, что налоговая сможет доначислять налоги уже после совершения покупки.

Напомним, что за 9 месяцев 2021 года в Украину ввезено подержанных автомобилей в 4 раза больше чем новых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт подержанных авто вырос на 38%.

Также сообщалось, что Рада приняла законопроект 5600, которые существенно изменит налоговую нагрузку на граждан и бизнес. В случае подписания президентов, изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

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