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Эпоха бедности без конца: за 9 месяцев в Украину ввезено подержанных авто в 4 раза больше, чем новых

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 20:52
Эпоха бедности без конца: за 9 месяцев в Украину ввезено подержанных авто в 4 раза больше, чем новых Импорт подержанных авто в Украину (Фото: flickr.com)
Автор: Вадим Добровольский

По итогам трех кварталов 2021 года импорт подержанных легковых авто в Украину вырос на 38% по сравнению с аналоничным периодом прошлого года. Подержанных легковушек ввезено в четыре раза больше, чем новых.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Укравтопром.

Как мы сообщали ранее, за девять месяцев 2021 года в Украину импортировано 471,6 тыс. легковых автомобилей на сумму 3,3 млрд долларов. Из этого количества всего 82 тысячи единиц (18%) пришлось на новые авто, а 389,6 тыс. единиц или 82% - это подержанные машины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт б/у автомобилей вырос на 38%. Общая сумма иморта подержанных авто за три квартала текущего года составила 1,7 млрд долларов.

В отличие от прошлых лет поставки подержанны авто из США более не доминируют в структуре импорта. В 2021 году больше всего б/у машин ввезли из Германии - 98,4 тыс. единиц. США на втором месте с результатом 59 тыс. единиц, а на третьем Польша - 38 тыс. единиц.

Страны-лидеры по импорту подержанных авто в Украину в 2021 году

  1. Германия - 98 442 единиц
  2. США - 59 062 авто
  3. Польша - 38 061 авто.

Напомним, самый ржавый в мире Ferrari выставлен на продажу в Великобритании всего за 540 тысяч гривен. У машины насквозь проржавел кузов и нет двигателя.

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