Водородный и без стекол: показан самый необычный внедорожник Lexus

Новый водородный концепт-кар Lexus ROV Concept призвана продемонстрировать публике, что в будущем яркие эмоции от вождения стоит ждать не только от электромобилей. Двухместное багги представили на специальной конференции, посвященной перспективным моделям японского автопроизводителя.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Длина багги составляет 3120 миллиметров, ширина — 1725, высота — 1800 миллиметров. Внешне "полноприводник" схож с последними концепт-карами Lexus. Новинка окрашена в эксклюзивный тёмно-бронзовый цвет.

На багги установлен 1,0-литровый двигатель, работающий на сжатом водороде. Lexus не предоставил никаких дополнительных технических подробностей о силовой установке.

Но автопроизводитель уверяет, что перспективный мотор сможет соответствовать всем внутренним требованиям компании к своим продуктам по шумности, долговечности и надежности. Среди других плюсов работы ДВС на водороде в Lexus называют лучшую воспламеняемость в сравнении с бензином.

Вице-президент Lexus Паскаль Рух так прокомментировал новую концепцию: "Lexus ROV Concept демонстрирует миру, что мы способны создавать нескучные машины с отличным звуком работы ДВС и нулевыми выбросами, которые обеспечивает сгорающий в моторе водород".

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