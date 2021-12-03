ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіски

Новость на русском →
П'ятниця 03 грудня 2021 09:40
Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіски Фото: Lexus ROV Concept (newsroom.lexus.eu)
Автор: Константин Широкун

Новий водневий концепт-кар Lexus ROV Concept покликаний продемонструвати публіці, що в майбутньому яскраві емоції від водіння варто чекати не тільки від електромобілів. Двомісне баггі представили на спеціальній конференції, присвяченій перспективним моделям японського автовиробника.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.

Довжина баггі становить 3120 міліметрів, ширина — 1725, висота — 1800 міліметрів. Зовні "повнопривідник" схожий з останніми концепт-карами Lexus. Новинка пофарбована в ексклюзивний темно-бронзовий колір.

Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіскиНа баггі встановлений 1,0-літровий двигун, що працює на стислому водні. Lexus не надав ніяких додаткових технічних подробиць про силову установку.

Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіскиАле автовиробник запевняє, що Перспективний мотор зможе відповідати всім внутрішнім вимогам компанії до своїх продуктів по гучності, довговічності і надійності. Серед інших плюсів роботи ДВС на водні в Lexus називають кращу займистість в порівнянні з бензином.

Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіскиВіце-президент Lexus Паскаль Рух так прокоментував нову концепцію:"Lexus ROV Concept демонструє світу, що ми здатні створювати ненудні машини з відмінним звуком роботи ДВС і нульовими викидами, які забезпечує згоряння в моторі водню".

Нагадаємо, що знайдено унікальне "сховище" рекордних запасів літію для акумуляторних батарей. Незвичайне озеро розташоване в США.

Раніше стало відомо, що показаний самий незвичайний шоу-кар Maybach. Концепт-кар є двомісним електричним купе з прицілом на бездоріжжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору