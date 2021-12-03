Показаний незвичайний Lexus: без скла, крил і з пружинами замість пневмопідвіски

Новий водневий концепт-кар Lexus ROV Concept покликаний продемонструвати публіці, що в майбутньому яскраві емоції від водіння варто чекати не тільки від електромобілів. Двомісне баггі представили на спеціальній конференції, присвяченій перспективним моделям японського автовиробника.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.

Довжина баггі становить 3120 міліметрів, ширина — 1725, висота — 1800 міліметрів. Зовні "повнопривідник" схожий з останніми концепт-карами Lexus. Новинка пофарбована в ексклюзивний темно-бронзовий колір.

На баггі встановлений 1,0-літровий двигун, що працює на стислому водні. Lexus не надав ніяких додаткових технічних подробиць про силову установку.

Але автовиробник запевняє, що Перспективний мотор зможе відповідати всім внутрішнім вимогам компанії до своїх продуктів по гучності, довговічності і надійності. Серед інших плюсів роботи ДВС на водні в Lexus називають кращу займистість в порівнянні з бензином.

Віце-президент Lexus Паскаль Рух так прокоментував нову концепцію:"Lexus ROV Concept демонструє світу, що ми здатні створювати ненудні машини з відмінним звуком роботи ДВС і нульовими викидами, які забезпечує згоряння в моторі водню".

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