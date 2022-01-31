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Подъем взят: ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун"

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Понедельник 31 января 2022 09:21
Подъем взят: ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун" Транспортно-заряжающая машина на шасси Tatra (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны проводит испытания автопарка из состава ракетного комплекса "Нептун". Эксплуатация по заснеженному бездорожью армейских полигонов раскрыла внедорожные качества полноприводных шасси Tatra.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис Defense Express.

Созданная на базе Tatra транспортно-заряжающая машина с легкостью преодолела крутой подъем и плавно без пробусковки с него спустилась. Подразумевается, что все машины дивизиона мобильного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" должны самостоятельно выдвигаться на позицию старта независимо от типа покрытия под колесами.

Подъем взят: ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки &quot;Нептун&quot;Благодаря фирменной хребтовой раме обеспечиваются огромные хода подвески, и даже на серьезных неровностях специализированному автомобилю удавалось избегать вывешивания колес. Работы по установке на чешское специализированное шасси ракетного комплекса украинской разработки выполнило ДККБ "Луч". Также в интеграции украинского противокорабельного комплекса на чешское шасси принимало участие "УкрИннМаш".

Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.

Ранее мы сообщали, сколько патрульных машин разбили в ДТП за 2021 год. Большинство из поврежденных авто уже починили.

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