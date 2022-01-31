Подъем взят: ВСУ показали, как испытывают новое шасси Tatra для ракетной установки "Нептун"
Министерство обороны проводит испытания автопарка из состава ракетного комплекса "Нептун". Эксплуатация по заснеженному бездорожью армейских полигонов раскрыла внедорожные качества полноприводных шасси Tatra.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сервис Defense Express.
Созданная на базе Tatra транспортно-заряжающая машина с легкостью преодолела крутой подъем и плавно без пробусковки с него спустилась. Подразумевается, что все машины дивизиона мобильного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун" должны самостоятельно выдвигаться на позицию старта независимо от типа покрытия под колесами.
Благодаря фирменной хребтовой раме обеспечиваются огромные хода подвески, и даже на серьезных неровностях специализированному автомобилю удавалось избегать вывешивания колес. Работы по установке на чешское специализированное шасси ракетного комплекса украинской разработки выполнило ДККБ "Луч". Также в интеграции украинского противокорабельного комплекса на чешское шасси принимало участие "УкрИннМаш".
Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.
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