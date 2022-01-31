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Підйом взято: ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун"

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Понеділок 31 січня 2022 09:21
Підйом взято: ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун" Транспортно-заряджаюча машина на шасі Tatra (Фото: defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони проводить випробування автопарку зі складу ракетного комплексу "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сервіс Defense Express.

Створена на базі Tatra транспортно-заряджаюча машина з легкістю подолала крутий підйом і плавно без пробусковки з нього спустилася. Мається на увазі, що всі машини дивізіону мобільного берегового протикорабельного комплексу РК-360мц "Нептун" повинні самостійно висуватися на позицію старту незалежно від типу покриття під колесами.

Підйом взято: ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки &quot;Нептун&quot;Завдяки фірмовій хребтовій рамі забезпечуються величезні ходи підвіски, і навіть на серйозних нерівностях спеціалізованому автомобілю вдавалося уникати вивішування коліс. Роботи зі встановлення на чеське спеціалізоване шасі ракетного комплексу української розробки виконало ДККБ "Луч". Також в інтеграції українського протикорабельного комплексу на чеське шасі брало участь "УкрІннМаш".

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.

Раніше ми повідомляли, скільки патрульних машин розбили в ДТП за 2021 рік. Більшість з пошкоджених авто вже полагодили.

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