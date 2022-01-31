Підйом взято: ЗСУ показали, як випробовують нове шасі Tatra для ракетної установки "Нептун"
Міністерство оборони проводить випробування автопарку зі складу ракетного комплексу "Нептун". Експлуатація по засніженому бездоріжжю армійських полігонів розкрила позашляхові якості повнопривідних шасі Tatra.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сервіс Defense Express.
Створена на базі Tatra транспортно-заряджаюча машина з легкістю подолала крутий підйом і плавно без пробусковки з нього спустилася. Мається на увазі, що всі машини дивізіону мобільного берегового протикорабельного комплексу РК-360мц "Нептун" повинні самостійно висуватися на позицію старту незалежно від типу покриття під колесами.
Завдяки фірмовій хребтовій рамі забезпечуються величезні ходи підвіски, і навіть на серйозних нерівностях спеціалізованому автомобілю вдавалося уникати вивішування коліс. Роботи зі встановлення на чеське спеціалізоване шасі ракетного комплексу української розробки виконало ДККБ "Луч". Також в інтеграції українського протикорабельного комплексу на чеське шасі брало участь "УкрІннМаш".
Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.
Раніше ми повідомляли, скільки патрульних машин розбили в ДТП за 2021 рік. Більшість з пошкоджених авто вже полагодили.