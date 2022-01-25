Платить по долгам: Volkswagen признал вину и выплатил 3,5 млн долларов по дизельному скандалу

Volkswagen выплатит штату Огайо, США, компенсацию в размере 3,5 млн долларов в связи с печально известным дизельгейтом в 2015 году, который продолжает омрачать репутацию немецкого автопроизводителя. Оплата произведена после того, как компания признала, что нарушил законы штата.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Иск штата Огайо касался хитрости с обновлением программного обеспечения немецкий автомобилей. Новая версия ПО на Volkswagen позволяла перевести автомобили в "тестовый" режим, который снижал выбросы двигателей только во время испытаний. Помимо урегулирования спора в Огайо, ожидают рассмотрения судебные иски из Техаса и двух округов в Юте и Флориде. Подсчитано, что немецкий автопроизводитель суммарно выплатил уже более 20 млрд долларов по итогам дизельгейта.

Напомним, что в 2015 году Volkswagen установил хитрое программное обеспечение почти на 11 миллионов автомобилей, проданных по всему миру. Специальное ПО автоматически определяло, когда транспортные средства проходили испытания, и уменьшало выбросы. Но при ежедневной эксплуатации нормы выбросов были значительно выше разрешенных.

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