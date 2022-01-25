Платити за боргами: Volkswagen визнав провину і виплатив 3,5 млн доларів за дизельним скандалом

Volkswagen виплатить штату Огайо, США, компенсацію в розмірі 3,5 млн доларів у зв'язку з сумнозвісним дизельгейтом в 2015 році, який продовжує затьмарювати репутацію німецького автовиробника. Оплата проведена після того, як компанія визнала, що порушив закони штату.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

Позов штату Огайо стосувався хитрості з оновленням програмного забезпечення. Нова версія ПЗ на Volkswagen дозволяла перевести автомобілі в "тестовий" режим, який знижував викиди двигунів тільки під час випробувань. Крім врегулювання спору в Огайо, очікують розгляду судові позови з Техасу і двох округів в Юті й Флориді. Підраховано, що німецький автовиробник сумарно виплатив вже понад 20 млрд доларів за підсумками дизельгейту.

Нагадаємо, що у 2015 році Volkswagen встановив хитре програмне забезпечення майже на 11 мільйонів автомобілів, проданих по всьому світу. Спеціальне ПЗ автоматично визначало, коли транспортні засоби проходили випробування, і зменшувало викиди. Але при щоденній експлуатації норми викидів були значно вище дозволених.

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