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З печери до небес: електромобіль Porsche встановив незвичайний світовий рекорд

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Середа 12 січня 2022 10:55
З печери до небес: електромобіль Porsche встановив незвичайний світовий рекорд Фото: Porsche Taycan Cross Turismo (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche Taycan встановив новий світовий рекорд. Електромобіль зумів в найкоротші терміни і за найкоротшу відстань піднятися на висоту майже п'яти кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Porsche.

Експерти книги рекордів Гіннеса підтвердили, що Porsche Taycan зумів піднятися на бажану висоту. Для набору абсолютної висоти в 4,8 км екіпажу довелося проїхати 2274 км. На це було витрачено 33 години 48 хвилин.

Команда зупинялася тільки для підзарядки електрокара і коротких перекусів. Найнижча точка в Америці знаходиться на рівні -85 метрів над рівнем моря в басейні річки Бедуотер в Долині Смерті.

З печери до небес: електромобіль Porsche встановив незвичайний світовий рекорд Однак, команда спустилася ще нижче - під землю, в шахту Eagle Mine в Мічигані, руднику з високим вмістом нікелю і міді. Taycan Cross Turismo спустився на глибину в 540 метрів. Майже через 34 години команда піднялася на вершину Пайкс-Пік в Колорадо висотою 4,3 кілометра.

Подорож проходила через шість штатів і при сильно мінливих погодних умовах. Наближається заметіль в штаті Колорадо мало не зірвала спробу встановити рекорд, але 45-хвилинне вікно дозволило команді дістатися до вершини.

Нагадаємо, що з'явилися перші офіційні зображення нової електричної Skoda. Прем'єра новинки запланована на 31 Січня.

Раніше повідомлялося, що Porsche доведеться заплатити VW за право випускати електромобілі. Попередні плани припускали, що перспективні електромобілі Porsche будуть будуватися разом з спорідненими автомобілями Audi і Bentley.

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