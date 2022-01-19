Транспорт не для всех: электромобили ограничивают мобильность людей с инвалидностью

Людям с ограниченными физическими возможностями электромобили доставляют массу неудобств. Но университет Ковентри и благотворительная организация Motability взялись сделать электромобили более доступными для них.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Организации основали совместную программу, главная цель которой – облегчить повседневную эксплуатацию электрокаров людям с ограниченными физическими возможностями. В европейском обществе эта работа считается очень важной. Исследования последних лет показывают, что изоляция людей с ограниченными физическими возможностями и лишение их мобильности ведет к социальной изоляции, снижению качества жизни и другим негативным последствиям.

По оценкам Motability, к 2035 году только в Великобритании около 1,35 миллиона водителей с ограниченными физическими возможностями будут пользоваться инфраструктурой зарядки электромобилей. Уже сегодня понятно, что длительное время зарядки электрокаров в сравнении с бензиновыми и дизельными машинами причиняют таким автомобилистам серьезные неудобства.

Люди с ограниченными физическими возможностями часто перевозят тяжелое оборудование – коляски, погрузчики, которые автоматически снижают и без того небольшой запас хода электромобилей. К тому же, на многих зарядных станциях не предусмотрены широкие паркоместа для удобной высадки и посадки. Зарядные кабели могут весить слишком много и требуют слишком больших усилий для подключения, а экраны управления пунктами зарядки часто установлены слишком высоко.

И работа Motability уже дает свои плоды. Британское правительство объявило о планах создания инклюзивной сети зарядок в партнерстве с Motability, министерством транспорта и Британским институтом стандартов. Также чиновники взяли на себя обязательство продумать и создать социальную программу, которая упростит людям с ограниченными физическими возможностями покупку и установку домашних зарядных станций.

Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра. Всему виной неисправность платежного терминала.

Ранее сообщалось, что станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС. Британская нефтяная компания British Petroleum ожидает, что в 2025 году доходность зарядных станций станет больше, чем у заправок.