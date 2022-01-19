Таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра

С жительницы Сан-Франциско взяли почти 10 000 долларов за поездку на такси длиной в одну милю. И вовсе не потому, что выросли тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Очередная скандальная история случилась не с Uber, а с основателем таксомоторного бизнеса США – компанией Yellow Cab. За 11-минутную поездку длиной в 1,1 милю (1,77 км) клиент заплатил 9 875 долларов.

Многие из нас попадали в ситуации, когда архаичный платежный терминал отказывается считывать кредитную карту. Именно в таком положении оказалась жительница солнечного Сан-Франциско Маргарита Беккер в конце своей короткой поездки.

Встроенный в такси терминал не смог справиться с этой задачей. Именно в таких затруднительных случаях, когда у клиента к тому же не оказывается налички, таксомоторная компания разрешает водителю использовать личный кассовый аппарат. Намеренно или случайно, введенное в него число оказалось не 9,87 доллара, а в 1000 раз больше.

Увидев сумму 9875 долларов на чеке, женщина возмутилась и тут же обратилась в Bank of America с заявлением о мошенничестве. После расследования ей сообщили из банка, что "водитель такси утверждает, что сделка была законной, и у него была подписанная квитанция - хотя она не совпадала с подписью на водительских правах Беккер".

В итоге через неделю таксист уволился с работы, а затем и Bank of America согласился не выдвигать ему обвинения. Что касается Маргариты Беккер, то она теперь везде требует бумажную квитанцию, которую скрупулезно проверяет перед оплатой. И всем другим советует поступать точно так же.

Напомним, что правительство США подало в суд на авторемонтную мастерскую в штате Джорджия, которая выбросила около 100 тыс. монет по одному центу на подъездную дорожку дома бывшего сотрудник.