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Транспорт не для всіх: електромобілі обмежують мобільність людей з інвалідністю

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Середа 19 січня 2022 15:08
Транспорт не для всіх: електромобілі обмежують мобільність людей з інвалідністю зарядка електромобілів в Англії (Фото: autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Людям з обмеженими фізичними можливостями електромобілі доставляють масу незручностей. Але університет Ковентрі та благодійна організація Motability взялися зробити електромобілі більш доступними для них.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Організації заснували спільну програму, головна мета якої - полегшити повсякденну експлуатацію електрокарів людям з обмеженими фізичними можливостями. У європейському суспільстві ця робота вважається дуже важливою. Дослідження останніх років показують, що ізоляція людей з обмеженими фізичними можливостями та позбавлення їх мобільності призводить до соціальної ізоляції, зниження якості життя та інших негативних наслідків.

За оцінками Motability, до 2035 року тільки у Великобританії близько 1,35 мільйона водіїв з обмеженими фізичними можливостями будуть користуватися інфраструктурою зарядки електромобілів. Вже сьогодні зрозуміло, що тривалий час зарядки електрокарів в порівнянні з бензиновими та дизельними машинами завдають таким автомобілістам серйозні незручності.

Транспорт не для всіх: електромобілі обмежують мобільність людей з інвалідністюЛюди з обмеженими фізичними можливостями часто перевозять важке обладнання – коляски, навантажувачі, які автоматично знижують і без того невеликий запас ходу електромобілів. До того ж на багатьох зарядних станціях не передбачені широкі паркомісця для зручної висадки та посадки людей з обмеженими фізичними можливостями. Зарядні кабелі можуть важити занадто багато і вимагають занадто великих зусиль для підключення, а екрани управління пунктами зарядки часто встановлені занадто високо.

І робота Motability вже дає свої плоди. Британський уряд оголосив про плани створення інклюзивної мережі зарядок у партнерстві з Motability, міністерством транспорту та Британським інститутом стандартів. Також чиновники взяли на себе зобов'язання продумати та створити соціальну програму, яка спростить людям з обмеженими фізичними можливостями покупку та установку домашніх зарядних станцій.

Також ми писали, що таксист взяв з жінки 10 тисяч доларів за поїздку на півтора кілометра. Всьому виною несправність платіжного терміналу.

Раніше повідомлялося, що станції зарядки електрокарів по прибутковості наздогнали АЗС. Британська нафтова компанія British Petroleum очікує, що в 2025 році прибутковість зарядних станцій стане більше, ніж у заправок.

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