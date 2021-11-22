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Обновленный кроссовер Skoda Karoq предстал на первом видео

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Понедельник 22 ноября 2021 12:24
Обновленный кроссовер Skoda Karoq предстал на первом видео Обновленный кроссовер Skoda Karoq (Фото: скриншот YouTube)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Skoda опубликовала первое видео рестайлингового кроссовера Karoq. До официальной премьеры новинки остается чуть больше недели.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

После серии тизерных изображений обновленного Karoq компания делает следующий шаг, опубликовав первое видео грядущей новинки.

Рестайлинг подготовлен спустя четыре года после выхода машины на рынок в 2017 году. Главным образом изменения дизайна коснутся решетки радиатора, которая обрела новую форму и стала шире, и фар.

Технических подробностей пока нет, но существенных изменений не ожидается. У обновленного Karoq не будет плагин-гибридной версии, поскольку силовая установка PHEV будет предлагаться лишь для Octavia и Superb.

Премьера рестайлингового кроссовера Karoq состоится уже 30 ноября. В продажу автомобиль поступит в первом квартале 2022 года.

Напомним, Skoda представила бюджетный седан Slavia. Новинка создана для Индии, но, по заверениям компании, появится и на других развивающихся рынках.

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