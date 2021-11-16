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Обновленный кроссовер Skoda Karoq раскрылся в первых изображениях

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Вторник 16 ноября 2021 08:45
Обновленный кроссовер Skoda Karoq раскрылся в первых изображениях Тизер обновленного кроссовера Skoda Karoq (Фото: Skoda)
Автор: Александр Мороз

Skoda готовит к запуску в серию обновленный кроссовер Karoq. В преддверии скорого дебюта компания поделилась первыми тизерными изображениями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Возможно, марка Skoda – не самый яркий автомобильный бренд в портфеле Volkswagen Group. Но, однозначно, один из самых успешных. Есть в этом успехе и заслуга паркетника Karoq, который подвергся рейсталингу вслед за большим кроссовером Skoda Kodiaq.

Самое время – дебют Карока, пришедшего на смену причудливому Yeti, состоялся два года назад. Ныне это самая продаваемая модель бренда после абсолютного бестселлера Octavia.

Обновленный кроссовер Skoda Karoq раскрылся в первых изображениях

Дорестайлинговый Skoda Karoq в версии Sportline

В преддверии премьеры обновленной модели, чешская марка поделилась парой тизерных изображений компактного кроссовера. Судя по ним, решетка радиатора Karoq обрела новую форму и стала шире, фары измененной формы теперь разделены на две секции небольшой ступенькой, разрывающей также линию ходовых огней.

Что касается задних фонарей, то они стали компактнее прежних, появились также удлиненный спойлер и имитация сдвоенного выхлопа с хромированными патрубками.

Обновленный кроссовер Skoda Karoq раскрылся в первых изображениях

Подробности о технических характеристиках не разглашаются, но каких-либо существенных отличий от предшественника не ожидается. Обновленный кроссовер не получит подключаемый гибрид, поскольку версия PHEV будет предлагаться лишь для Octavia и Superb.

Обновленный кроссовер Skoda Karoq раскрылся в первых изображениях

Официальная премьера рестайлингового Karoq состоится 30 ноября текущего года, европейские продажи новинки стартует в первом квартале 2022 года.

Напомним, что компания Skoda впервые опубликовала эскизы новой доступной модели Slavia, премьера которой состоится уже в ноябре текущего года. Новинка выполнена в фирменной стилистике чешского бренда.

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