Оновлений кросовер Skoda Karoq постав на першому відео

Компанія Skoda опублікувала перше відео рестайлінгового кросовера Karoq. До офіційної прем'єри новинки залишається трохи більше тижня.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на прес-службу Skoda.

Після серії тизерних зображень оновленого Karoq компанія робить наступний крок, опублікувавши перше відео прийдешньої новинки.

Рестайлінг підготовлено через чотири роки після виходу машини на ринок у 2017 році. Головним чином зміни дизайну торкнуться решітки радіатора, яка матиме нову форму і стала ширшою, і фар.

Технічних подробиць поки немає, але істотних змін не очікується. У оновленого Karoq не буде плагін-гібридної версії, оскільки силова установка PHEV буде пропонуватися лише для Octavia і Superb.

Прем'єра рестайлінгового кросовера Karoq відбудеться вже 30 Листопада. У продаж автомобіль надійде в першому кварталі 2022 року.

Нагадавши, Skoda представила бюджетний седан Slavia. Новинка створена для Індії, але, за запевненнями компанії, з'явиться і на інших ринках, що розвиваються.