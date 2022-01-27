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Новий бронеавтомобіль "Козак-7" вперше показали керівництву Збройних сил України

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Четвер 27 січня 2022 18:51
Новий бронеавтомобіль "Козак-7" вперше показали керівництву Збройних сил України Бронеавтомобіль "Козак-7" (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

Нову броньовану бойову колісну машину "Козак-7" показали українським військовим. Керівництво Збройних сил України оглянуло новинку. Над створенням новинки працювало Київське НВО "Практика".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

Бронеавтомобіль створений для експортних ринків. Вже найближчим часом перші зразки новинки відправляться на Міжнародну виставку озброєння в Саудівську Аравію. Машина призначена для підтримки піхоти та ведення бойових дій в умовах міської забудови.

Новий бронеавтомобіль &quot;Козак-7&quot; вперше показали керівництву Збройних сил УкраїниГоловнокомандувач збройними силами України генерал-лейтенант Валерій Залужний та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала висловили зацікавленість у новій продукції київського підприємства.

У порівняння з попередніми моделями бронемашин сімейства "Козак", новинка є більш доступною за вартістю і зберігає таку ж озброєність. Бойова колісна машина оснащується 390-сильним дизельним V8 в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Попри вагу в майже 12 тонн, "Козак-7" здатний розганятися до 150 км/ч.Машина розрахована на перевезення дев'яти осіб.

Новий бронеавтомобіль &quot;Козак-7&quot; вперше показали керівництву Збройних сил УкраїниПри стабільному попиті підприємство готове виробляти по 150-200 БТР подібного класу щорічно. За підсумками 2021 року НВО "Практика" зібрало близько 150 бронемашин для внутрішнього ринку, а також для декількох експортних ринків.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.

Раніше повідомлялося, що Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом. Цікаво, що прототип отримав фари від 10-річної машини.

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