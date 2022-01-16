Новый грузовик КрАЗ и полмиллиона подержанных машин за 2021 год. Главное из мира авто в Украине

Минувшая неделя принесла немало новостей из мира авто, связанных с Украиной. Так, завод КрАЗ готовит модернизированную версию своего трехосного полноприводного грузовика, а в Раде зарегистрирован законопроект о введении штрафных баллов для водителей.

О главных автомобильных новостях недели читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

КрАЗ готовит грузовик с дизелем Cummins

Главное предприятие холдинга "АвтоКрАЗ" готовит новую модель. Полноприводный трехосный грузовик КрАЗ-63221 в ближайшее время будет серьезно модернизирован.

Главное новшество - установка под капот турбодизельного двигателя Cummins. Ранее кразовские грузовики не оснащались моторами этой марки. Также будут усовершенствованы система охлаждения (под новый двигатель ее разработал Сумской авторемонтный завод) и тормозная система.

Пока на заводе готовят к сборке первый опытный экземпляр нового грузовика. О старте серийного производства будет объявлено позже.

В Украине хотят ввести штрафные балы для водителей

В Украине хотят снова ввести штрафные балы для водителей. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде.

Законопроект под номером 6502 зарегистрированном 5 января 2022 года. Согласно тексту документа, водителя будут временно лишать права управления транспортным средством при начислении 12 и более штрафных балов. Для водителей, получивших "права" менее года назад, порог составит 8 баллов.

Законопроектом предусмотрено, что нарушения ПДД оцениваться в диапазоне от одного до пяти баллов. Так, 5 баллов - это превышение скорости более чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации, оставление места ДТП. В один балл обойдется езда без ремня безопасности или перевозка детей без автокресла.

В 2021 году в Украину ввезено свыше полумиллиона подержанных авто

В минувшем году автомобильный рынок Украины установил новый абсолютный рекорд. В страну ввезено 517 тысяч подержанных легковых автомобилей.

По сравнению с 2020 годом импорт подержанных легковушек вырос на 46%. В общем объеме первичных регистраций легковых автомобилей в прошлом году на б/у машины пришлось 83%.

В тройке самых популярных марок - Volkswagen (90,2 тыс. автомобилей), Ford (45 тыс. автомобилей) и Renault (42,9 тыс. авто).

В Украине хотят субсидировать покупку электромобилей

Уже весной в Украине может появиться государственная программа стимулирования покупки электромобилей. Планируется, что субсидироваться будет процентная ставка лизинга.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма, правительство берет курс на развитие рынка электромобилей в стране. На первом этапе предполагается стимулировать лизинг электромобилей.

Кроме того в ближайшие два года в стране могут появиться экономические стимулы для инвесторов, которые намерены производить электромобили в Украине.

Продажи электромобилей в Украине выросли на 19%

Программа субсидирования покупки электромобилей была бы совсем нелишней, ведь по итогам 2021 года продажи электрокаров в Украине выросли на 19%. Правда, стоит оговориться, что речь идет как о новых, так и подержанных машинах.

В Количественном выражении результат - 8541 электромобиль. На долю новых "электричек" пришлось 14,2% - против 8,9% годом ранее. В тройке самых популярных марок – Nissan, Tesla и Chevrolet, которые суммарно удерживают 55% рынка.

Бестселлером 2021 года остался Nissan Leaf (24,6% рынка), на втором месте Tesla Model 3 (9,7%), на третьем - Chevrolet Bolt EV (8,9%).