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Новый "лаптежник": КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика

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Вторник 11 января 2022 08:39
Новый "лаптежник": КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика Фото: КрАЗ-6322 (spectekhnika.info)
Автор: Константин Широкун

Главное предприятие холдинга "АвтоКрАЗ" возрождается. Вслед за уплатой всех долгов по заработной плате, появляются новости и о новых машинах. Так, полноприводное шасси КрАЗ-63221 в ближайшее время ждет серьезное обновление.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.

Развернутый комментарий о готовящейся новинке дал начальник экспериментального цеха Валентин Овдеенко. По его словам, в стенах КрАЗа сейчас происходит сборка рестайлингового полноприводного шасси КрАЗ-63221.

Новый &quot;лаптежник&quot;: КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика Главным обновлением является установка на машину дизельного двигателя Cummins, которым ранее не оснащалась продукция Кременчугского автозавода. Тормозную систему на машину поставляет Полтавский автоагрегатный завод, систему охлаждения с учетом требований нового мотора разработал и произвел Сумской авторемонтный завод.

Новый &quot;лаптежник&quot;: КрАЗ готовит модернизацию своего популярного полноприводного грузовика Также Валентин Овдиенко отметил: "Мосты, подвеска, рама – это все собственного производства, литейную продукцию для тяжелых узлов пока получаем из Харькова и Смелы". Благодаря всемирно известной марке двигателя обновленный полноприводный грузовик сможет конкурировать не только на внутренних украинских тендерах, но и на многих экспортных рынках.

Напомним, что в Украину прибыли восьмиколесные бронированные шасси Tatra. На машины установят новые реактивные системы залпового огня.

Ранее сообщалось, что Toyota отмечает выпуск 50 млн Corolla необычным комиксом. В серии комиксов манга автопроизводитель рассказал историю автомобиля, начиная с 60-х годов и нашего времени.

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