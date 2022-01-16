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Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

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Неділя 16 січня 2022 11:34
Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні КрАЗ готує нову модель, в Україну ввезено понад 500 тис. вживаних авто (Фото: Колаж РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

Минулий тиждень приніс чимало новин зі світу авто, пов'язаних з Україною. Так, завод КрАЗ готує модернізовану версію своєї тривісної повнопривідної вантажівки, а в Раді зареєстрований законопроєкт про введення штрафних балів для водіїв.

Про головні Автомобільні новини тижня читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

КрАЗ готує вантажівку з дизелем Cummins

Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

Головне підприємство холдингу "АвтоКрАЗ" готує нову модель. Повнопривідна тривісна вантажівка КрАЗ-63221 найближчим часом буде серйозно модернізована.

Головне нововведення - встановлення під капот турбодизельного двигуна Cummins. Раніше кразівські вантажівки не оснащувалися моторами цієї марки. Також будуть вдосконалені система охолодження (під новий двигун її розробив Сумський авторемонтний завод) та гальмівна система.

Поки що на заводі готують перший дослідний екземпляр нової вантажівки. Про старт серійного виробництва буде оголошено пізніше.

В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв

Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

В Україні хочуть знову ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт зареєстрований в Раді.

Законопроєкт під номером 6502 зареєстрованому 5 січня 2022 року. Згідно з текстом документа, водія будуть тимчасово позбавляти права керування транспортним засобом при нарахуванні 12 і більше штрафних балів. Для водіїв, які отримали "права" менш як рік тому, поріг складе 8 балів.

Законопроєкт передбачено, що порушення ПДР оцінюватимуться в діапазоні від одного до п'яти балів. Так, 5 балів - це перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год, створення аварійної ситуації, залишення місця ДТП. В один бал обійдеться їзда без ременя безпеки або перевезення дітей без автокрісла.

У 2021 році в Україну ввезено понад півмільйона старих авто

Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

Минулого року автомобільний ринок України встановив новий абсолютний рекорд. В країну ввезено 517 тисяч вживаних легкових автомобілів.

У порівнянні з 2020 роком імпорт вживаних легковиків зріс на 46%. У загальному обсязі первинних реєстрацій легкових автомобілів минулого року на б/в машини припало 83%.

У трійці найпопулярніших марок - Volkswagen (90,2 тис.автомобілів), Ford (45 тис. автомобілів) і Renault (42,9 тис. авто).

В Україні хочуть субсидувати купівлю електромобілів

Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

Вже навесні в Україні може з'явитися державна програма стимулювання купівлі електромобілів. Планується, що субсидуватися буде процентна ставка лізингу.

Як повідомив заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма, уряд бере курс на розвиток ринку електромобілів в країні. На першому етапі передбачається стимулювати Лізинг електромобілів.

Крім того, в найближчі два роки в країні можуть з'явитися економічні стимули для інвесторів, які мають намір виробляти електромобілі в Україні.

Продажі електромобілів в Україні зросли на 19%

Нова вантажівка КрАЗ і півмільйона вживаних машин за 2021 рік. Головне зі світу авто в Україні

Програма субсидування купівлі електромобілів була б зовсім не зайвою, адже за підсумками 2021 року продажі електрокарів в Україні зросли на 19%. Правда, варто обмовитися, що мова йде як про нові, так і про вживані машини.

У кількісному вираженні результат-8541 електромобіль. На частку нових "електричок" припало 14,2% - проти 8,9% роком раніше. У трійці найпопулярніших марок - Nissan, Tesla і Chevrolet, які сумарно утримують 55% ринку.

Бестселером 2021 року залишився Nissan Leaf (24,6% ринку), на другому місці Tesla Model 3 (9,7%), на третьому - Chevrolet Bolt EV (8,9%).

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