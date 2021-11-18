ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Манифест нового стиля: BMW готовит гибридный спортивный кроссовер XM с необычным дизайном

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 13:18
Манифест нового стиля: BMW готовит гибридный спортивный кроссовер XM с необычным дизайном Тизер кроссовера BMW XM (Фото: BMW)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW опубликовала тизер нового внедорожника XM, разработанного спортивным М-отделением баварской марки. В компании называют концепт самой громкой премьерой за 50 лет истории подразделения M.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BMWblog.

Кроссовер, который дебютирует 29 ноября в виде концептуального прототипа с гибридной силовой установкой, совсем скоро станет серийной моделью.

Отмечается, что BMW XM продемонстрирует новый дизайн будущих флагманских моделей баварской марки. Изображенный на тизере автомобиль имеет еще более крупную решетку радиатора, чем у существующих моделей, бампер с крупными вырезами, треугольные дневные ходовые огни, дополнительные светодиодные модули на крыше и аэродинамические боковые зеркала.

Манифест нового стиля: BMW готовит гибридный спортивный кроссовер XM с необычным дизайном

Шпионское фото тестового прототипа BMW XM

В основу XM, скорее всего, легла модифицированная платформа CLAR от внедорожника X7: двухрычажка спереди, многорычажка сзади, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска. По неофициальным данным, входящие в гибридную силовую установку 4,4-литровыйдвигатель V8 с двойным турбонаддувом и электромотор смогут суммарно выдать более 700 л.с. Что сделает XM самым мощным серийным автомобилем BMW в истории.

Выпускать серийную модель будут так же, где и другие баварские кроссоверы - на заводе в Спартанбурге, США. Старт продаж намечен на 2022 год.

Манифест нового стиля: BMW готовит гибридный спортивный кроссовер XM с необычным дизайном

Тизерное изображение будущего флагмана BMW

напомним, что компания BMW не готова отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Потому что не верит, что все страны внесут свой вклад и создадут необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения