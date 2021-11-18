Манифест нового стиля: BMW готовит гибридный спортивный кроссовер XM с необычным дизайном

Компания BMW опубликовала тизер нового внедорожника XM, разработанного спортивным М-отделением баварской марки. В компании называют концепт самой громкой премьерой за 50 лет истории подразделения M.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BMWblog.

Кроссовер, который дебютирует 29 ноября в виде концептуального прототипа с гибридной силовой установкой, совсем скоро станет серийной моделью.

Отмечается, что BMW XM продемонстрирует новый дизайн будущих флагманских моделей баварской марки. Изображенный на тизере автомобиль имеет еще более крупную решетку радиатора, чем у существующих моделей, бампер с крупными вырезами, треугольные дневные ходовые огни, дополнительные светодиодные модули на крыше и аэродинамические боковые зеркала.

Шпионское фото тестового прототипа BMW XM

В основу XM, скорее всего, легла модифицированная платформа CLAR от внедорожника X7: двухрычажка спереди, многорычажка сзади, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска. По неофициальным данным, входящие в гибридную силовую установку 4,4-литровыйдвигатель V8 с двойным турбонаддувом и электромотор смогут суммарно выдать более 700 л.с. Что сделает XM самым мощным серийным автомобилем BMW в истории.

Выпускать серийную модель будут так же, где и другие баварские кроссоверы - на заводе в Спартанбурге, США. Старт продаж намечен на 2022 год.

Тизерное изображение будущего флагмана BMW

напомним, что компания BMW не готова отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Потому что не верит, что все страны внесут свой вклад и создадут необходимую зарядную инфраструктуру для электромобилей.