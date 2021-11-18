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Маніфест нового стилю: BMW готує гібридний спортивний кросовер XM з незвичайним дизайном

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Четвер 18 листопада 2021 13:18
Маніфест нового стилю: BMW готує гібридний спортивний кросовер XM з незвичайним дизайном Тизер кросовера BMW XM (Фото: BMW)
Автор: Олександр Мороз

Компанія BMW опублікувала тизер нового позашляховика XM, розробленого спортивним М-відділенням баварської марки. У компанії називають концепт найгучнішою прем'єрою за 50 років історії підрозділу M.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BMWblog.

Кросовер, який дебютує 29 листопада у вигляді концептуального прототипу з гібридною силовою установкою, зовсім скоро стане серійною моделлю.

Відзначається, що BMW XM продемонструє новий дизайн майбутніх флагманських моделей баварської марки. Зображений на тизері автомобіль має ще більшу решітку радіатора, ніж в існуючих моделей, бампер з великими вирізами, трикутні денні ходові вогні, додаткові світлодіодні модулі на даху та аеродинамічні бічні дзеркала.

Маніфест нового стилю: BMW готує гібридний спортивний кросовер XM з незвичайним дизайном

Шпигунське фото тестового прототипу BMW XM

В основу XM, швидше за все, лягла модифікована платформа CLAR від позашляховика X7: двохважеля спереду, многоричажка ззаду, адаптивні амортизатори та пневмопідвіска. За неофіційними даними, що входять в гібридну силову установку 4,4-літровийдвигун V8 з подвійним турбонаддувом і електромотор зможуть сумарно видати понад 700 к.с., що зробить XM найпотужнішим серійним автомобілем BMW в історії.

Випускати серійну модель будуть так само, де й інші баварські кросовери - на заводі в Спартанбурзі, США. Старт продажів намічено на 2022 рік.

Маніфест нового стилю: BMW готує гібридний спортивний кросовер XM з незвичайним дизайном

Тизерне зображення майбутнього флагмана BMW

нагадаємо, що компанія BMW не готова відмовитися від випуску автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Тому що не вірить, що всі країни внесуть свій внесок і створять необхідну зарядну інфраструктуру для електромобілів.

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