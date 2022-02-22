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Новые номерные знаки не распознают камеры видеофиксации: где их выдают

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Вторник 22 февраля 2022 12:39
Новые номерные знаки не распознают камеры видеофиксации: где их выдают Номерной знак Теннесси (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Новые бело-голубые номерные знаки штата Теннесси, США, вызывает проблемы у правоохранительных органов. Сочетание цветов препятствует корректному считыванию информации для камер автоматической видеофиксации нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Tennessean.

Новые номерные знаки, синий фон и белые буквы которых хорошо видны днем, мешают автоматическим считывателям номерных знаков сканировать их ночью. Представитель Департамента доходов штата Теннесси заявил, что в настоящее время штат изучает отзывы взаимодействия новых номеров с дорожными камерами. Пока же тем, кто надеется, что их не узнают по номерам, везет – производство номеров нового дизайна будет продолжаться.

Отражающий синий фон делает белые буквы почти нечитаемыми. Теннесси начал распространять новые номерные знаки в этом году. С похожей проблемой ранее сталкивалась канадская провинция Онтарио. Ее администрация попыталась ввести новый синий номерной знак с белыми буквами. Было произведено около 193 тысяч пар номеров, прежде чем их выпуск был прекращен.

Также сообщалось, что тысячи некомплектных Ford Bronco не могут отправить покупателям. В автомобилях отсутствуют отдельные узлы из-за нехватки микрочипов.

Ранее мы писали, что Volkswagen начал продавать свой самый дешевый электромобиль. Городской хэтчбек e-Up! Снова можно приобрести после 14-месячного перерыва.

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