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Нові номерні знаки не розпізнають камери відеофіксації: де їх видають

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Вівторок 22 лютого 2022 12:39
Нові номерні знаки не розпізнають камери відеофіксації: де їх видають Номерний знак Теннессі (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Нові біло-блакитні номерні знаки штату Теннессі, США, викликає проблеми у правоохоронних органів. Поєднання кольорів перешкоджає коректному зчитуванню інформації для камер автоматичної відеофіксації порушень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Tennessean.

Нові номерні знаки, синій фон і білі букви яких добре видно вдень, заважають автоматичним зчитувачам номерних знаків сканувати їх вночі. Представник Департаменту доходів штату Теннессі заявив, що зараз штат вивчає відгуки взаємодії нових номерів з дорожніми камерами. Поки ж тим, хто сподівається, що їх не впізнають за номерами, щастить – виробництво номерів нового дизайну триватиме.

Синій фон робить білі літери майже нечитабельним. Теннессі почав поширювати нові номерні знаки цього року. Зі схожою проблемою раніше стикалася канадська провінція Онтаріо. Її адміністрація спробувала ввести новий синій номерний знак з білими літерами. Було вироблено близько 193 тисяч пар номерів, перш ніж їх випуск був припинений.

Також повідомлялося, що тисячі некомплектних Ford Bronco не можуть відправити покупцям. В автомобілях відсутні окремі вузли через брак мікрочіпів.

Раніше ми писали, що Volkswagen почав продавати свій Найдешевший електромобіль. Міський хетчбек e-Up! Знову можна придбати після 14-місячної перерви.

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