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2 миллиона долларов за наличку: в США на продажу выставили номерной знак с надписью Cash

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Четверг 23 декабря 2021 12:31
2 миллиона долларов за наличку: в США на продажу выставили номерной знак с надписью Cash Фото: номерной знак CASH (autoevolution.com)
Автор: Константин Широкун

За именной знак штата Калифорния с надписью CASH просят 2 миллиона долларов. Интересно, что первая регистрация номера состоялась более 50 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Аutoevolution.

Именные номера пользуются неизменной популярностью на протяжении многих лет, и на это есть веские причины. Люди хотят иметь возможность придать индивидуальный вид автомобилю. Для очень обеспеченных автовладельцев в США есть даже вторичный рынок коллекционных номеров.

2 миллиона долларов за наличку: в США на продажу выставили номерной знак с надписью Cash

Впервые за более чем 50 лет в продажу поступил очень редкий номерной знак с надписью CASH (наличные в переводе с английского). Он принадлежал адвокату Кали с 1968 года и использовался на всех транспортных средствах в его автопарке. Первоначальный владелец номера ушел на пенсию и решил дать возможность похвастаться своим достатком другим автомобилистам.

2 миллиона долларов за наличку: в США на продажу выставили номерной знак с надписью Cash

Продавец номера отмечает, что CASH – самый дорогой именной номер в США. Но все же в словах адвоката видится некоторое преувеличение, ведь номер NEW YORK 1970 года в марте этого года был продан за невероятные 20 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что китайский BYD теснит Tesla в Норвегии. Компания объявила о поставке в Норвегию 1000-го электрического внедорожника Tang.

Напомним, что 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения. Расследование проводится в отношении электромобилей Tesla Model X, S, Y и 3.

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