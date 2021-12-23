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1000 машин за 4 месяца: китайский BYD теснит Tesla в Норвегии

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 10:15
1000 машин за 4 месяца: китайский BYD теснит Tesla в Норвегии Кроссовер BYD Tang (Фото: BYD)
Автор: Александр Мороз

Компания BYD объявила о поставке в Норвегию 1000-го электрического внедорожника Tang. Такого результата удалось достичь всего лишь за четыре месяца с момента начала экспорта в Скандинавию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Это важная веха для китайского производителя, который начинает с одной модели на одном рынке: плацдарм в Европе обеспечен, теперь пора наращивать объемы.

1000 машин за 4 месяца: китайский BYD теснит Tesla в Норвегии

В Норвегии за маркетинг, продажи, техническое обслуживание и поставки запчастей отвечает местная компания RSA, имеющая более 40 дилерских центров в стране.

1000 машин за 4 месяца: китайский BYD теснит Tesla в Норвегии

Норвежцам BYD Tang понравился. Кроссовер оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой из осей), суммарно развивающими 509 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. До первой "сотни" электрокар ускоряется за 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

1000 машин за 4 месяца: китайский BYD теснит Tesla в Норвегии

Литиево-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы емкостью 86,4 кВтч обеспечивают запас хода до 505 километров по методике NEDC. Именно в этих инновационных аккумуляторах так нуждается компания Toyota.

В Норвегии BYD Tang в богато оснащенной версии стоит 599 900 норвежских крон (59 667 евро / 67 633 доллара).

Напомним, что в конце следующего года Toyota запустит в продажу на китайском рынке компактный электрический седан. Ключевые технологии для будущей новинки предоставит китайская компания BYD.

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