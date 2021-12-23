2 мільйони доларів за готівку: у США на продаж виставили номерний знак з написом Cash

За іменний знак штату Каліфорнія з написом CASH просять 2 мільйони доларів. Цікаво, що перша реєстрація номера відбулася більше 50 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Аutoevolution.

Іменні номери користуються незмінною популярністю протягом багатьох років, і на це є вагомі причини. Люди хочуть мати можливість надати індивідуальний вигляд автомобілю. Для дуже забезпечених автовласників в США є навіть вторинний ринок колекційних номерів.

Вперше за більш ніж 50 років у продаж надійшов дуже рідкісний номерний знак з написом CASH (готівка в перекладі з англійської). Він належав адвокату Калі з 1968 року і використовувався на всіх транспортних засобах в його автопарку. Первісний власник номера пішов на пенсію і вирішив дати можливість похвалитися своїм достатком іншим автомобілістам.

Продавець номера зазначає, що CASH - найдорожчий іменний номер в США. Але все ж в словах адвоката бачиться деяке перебільшення, адже номер NEW YORK 1970 року в березні цього року був проданий за неймовірні 20 мільйонів доларів.

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