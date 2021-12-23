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Не играй за рулем: 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения

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Четверг 23 декабря 2021 09:13
Не играй за рулем: 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения Салон кроссовера Tesla Model X (Фото: Tesla)
Автор: Александр Мороз

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало официальное расследование в отношении компании Tesla. Причина – водители могут играть в видеоигры во время движения автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Ранее мы сообщали, что информационно-развлекательная система MBUX на седане Mercedes-Benz S-Class и на флагманском электромобиле EQS во время движения не отключает доступ к телевещанию, а просмотр видео во время движения отвлекает водителя от дороги. В результате под отзыв попали более 200 машин.

Теперь под расследование попали электромобили Tesla из-за возможности играть на экране мультимедийной системы прямо во время движения. Расследование проводится в отношении 580 тысяч электромобилей Tesla Model X, S, Y и 3, оснащенных функцией "Passenger Play". До появления этой функции в декабре 2020 года, играть в интерактивные игры можно было лишь во время стоянки машины.

Не играй за рулем: 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения

Теперь же для того, чтобы запустить игру, водителю нужно всего лишь подтвердить, что он… пассажир. Но даже, если играть будет передний пассажир, то контент, занимающий 2/3 экрана будет отвлекать водителя от дороги. А это небезопасно.

Недавно NHTSA сообщило, что только в 2019 году отвлеченное вождение привело к 3142 смертельным случаям на дорогах. В любом случае, чтобы исправить проблему Тесле не придется физически отзывать на сервис полмиллиона автомобилей – обновление программной прошивки прилетит "по воздуху". Точно так же, как она активировала злосчастную функцию "Passenger Play".

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.

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электромобили Tesla
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