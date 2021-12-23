Не играй за рулем: 580 тысяч электромобилей Tesla попали под расследование из-за игр во время движения

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало официальное расследование в отношении компании Tesla. Причина – водители могут играть в видеоигры во время движения автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Ранее мы сообщали, что информационно-развлекательная система MBUX на седане Mercedes-Benz S-Class и на флагманском электромобиле EQS во время движения не отключает доступ к телевещанию, а просмотр видео во время движения отвлекает водителя от дороги. В результате под отзыв попали более 200 машин.

Теперь под расследование попали электромобили Tesla из-за возможности играть на экране мультимедийной системы прямо во время движения. Расследование проводится в отношении 580 тысяч электромобилей Tesla Model X, S, Y и 3, оснащенных функцией "Passenger Play". До появления этой функции в декабре 2020 года, играть в интерактивные игры можно было лишь во время стоянки машины.

Теперь же для того, чтобы запустить игру, водителю нужно всего лишь подтвердить, что он… пассажир. Но даже, если играть будет передний пассажир, то контент, занимающий 2/3 экрана будет отвлекать водителя от дороги. А это небезопасно.

Недавно NHTSA сообщило, что только в 2019 году отвлеченное вождение привело к 3142 смертельным случаям на дорогах. В любом случае, чтобы исправить проблему Тесле не придется физически отзывать на сервис полмиллиона автомобилей – обновление программной прошивки прилетит "по воздуху". Точно так же, как она активировала злосчастную функцию "Passenger Play".

Напомним, что компания Tesla запустила в продажу электрокары со старыми батареями. Емкость у этих аккумуляторов на 12% ниже номинального значения.