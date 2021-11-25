Неудачно сел и выключил подушку безопасности: Audi отзывает 200 тысяч авто из-за странной поломки

Audi отзывает более 200 тысяч автомобилей 2017-2020 годов выпуска из-за проблемы с датчиком отключения боковой подушки безопасности пассажира. Система обнаружения пассажира на переднем кресле на некоторых автомобилях интегрирована в обогрев сиденья.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Если обогрев кресла пассажира неисправен, то система может автоматически отключить подушку безопасности пассажира. К счастью, по умолчанию на комбинации приборов при отключенном Airbag загорается соответствующий индикатор.

Отзыв затрагивает около 20 тысяч автомобилей версии S5, 123 тысяч седанов и универсалов A4, 11 тысяч купе A5 и 28 тысяч A5 Sportback, также около 5 тысяч "заряженных" RS5 и пр.

Автопроизводитель обязуется бесплатно заменить обогрев сиденья переднего пассажира. Новые компоненты имеют модернизированную конструкцию, как и автомобили, выпущенные после 18 ноября 2019 года.

В сообщении, анонсирующем отзывную кампанию, компания предупреждает, что есть вероятность, что в случае ДТП одна из фронтальных подушек может не раскрыться.

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