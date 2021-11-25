Невдало сів і вимкнув подушку безпеки: Audi відкликає 200 000 тисяч авто через дивну поломку

Audi відкликає понад 200 тисяч автомобілів 2017-2020 років випуску через проблему з датчиком відключення бічної подушки безпеки пасажира. Система виявлення пасажира на передньому кріслі на деяких автомобілях інтегрована в Обігрів сидіння.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.
Якщо Обігрів крісла пасажира несправний, то система може автоматично відключити подушку безпеки пасажира. На щастя, за замовчуванням на комбінації приладів при відключеному Airbag загоряється відповідний індикатор.
В повідомленні, що анонсує відкликну кампанію, компанія попереджає, що є ймовірність, що в разі ДТП одна з фронтальних подушок може не розкритися.
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