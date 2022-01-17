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Несмотря на судебный иск: BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов

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Понедельник 17 января 2022 09:58
Несмотря на судебный иск: BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов Моторный отсек BMW M3 Competition 2021 года (Фото: motor1.com)
Автор: Александр Мороз

Баварская марка BMW не отказывается от двигателей внутреннего сгорания, разрабатывая всё новые агрегаты. В их число входят шести- и восьмицилиндровые моторы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Процесс электрификации автомобилей набирает обороты по всему миру и многие крупные автопроизводители, такие как Renault, уже к 2030 году полностью переориентируются на выпуск электромобилей. В минувшем году в мире продано более 6,4 миллиона электрокаров, что соответствует росту на 26 процентов в сравнении с 2020-м.

На этом фоне особняком стоит баварская марка BMW, на которую уже подали в суд из-за отказа сворачивать выпуск автомобилей с ДВС. Более того, по словам директора по развитию BMW Франка Вебера компания активно "работает над двигателями нового поколения: бензиновыми, дизельными, шестицилиндровыми, восьмицилиндровыми".

Несмотря на судебный иск: BMW продолжает разработку бензиновых и дизельных моторов

Впрочем, от электрификации BMW тоже не отказывается.

По мнению топ-менеджера, "современный двигатель внутреннего сгорания" позволит эффективно укладываться в экологические нормы вредных выбросов, как минимум еще несколько лет.

Вебер заявил, что новые двигатели будут существенно отличаться от нынешних. По его мнению, общее сокращение выбросов CO2 имеет "решающее значение в борьбе с изменением климата" - независимо от того, электромотор это или двигатель внутреннего сгорания.

Напомним, что BMW вынужден отзывать свой флагманский кроссовер X7 из-за неисправности подстаканников. На компанию подали коллективный иск на сумму в 5 миллионов долларов.

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