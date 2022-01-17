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Попри судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових і дизельних моторів

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Понеділок 17 січня 2022 09:58
Попри судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових і дизельних моторів Моторний відсік BMW M3 Competition 2021 року (Фото: motor1.com)
Автор: Олександр Мороз

Баварська марка BMW не відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння, розробляючи все нові агрегати. У їх число входять шести - і восьмициліндрові мотори.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Процес електрифікації автомобілів набирає обертів по всьому світу і багато великих автовиробників, такі як Renault, вже до 2030 року повністю переорієнтуються на випуск електромобілів. Повідомляється, що в минулому році в світі продано понад 6,4 мільйона електрокарів, що відповідає зростанню на 26 відсотків у порівнянні з 2020-м.

У той же час, баварська марка BMW, на яку вже подали до суду через відмову згортати випуск автомобілів з ДВС, за словами директора з розвитку BMW Франка Вебера активно "працює над двигунами нового покоління: бензиновими, дизельними, шестициліндровими, восьмициліндровими".

Попри судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових і дизельних моторів

Втім, від електрифікації BMW теж не відмовляється.

На думку топ-менеджера, "сучасний двигун внутрішнього згоряння" дозволить вкладатися в екологічні норми шкідливих викидів, як мінімум ще кілька років.

Вебер заявив, що нові двигуни будуть істотно відрізнятися від нинішніх. На його думку, загальне скорочення викидів CO2 має "вирішальне значення в боротьбі зі зміною клімату - "незалежно від того, електромотор це або двигун внутрішнього згоряння".

Нагадаємо, що BMW змушений відкликати свій флагманський кросовер X7 через несправність підстаканників. На компанію подали колективний позов на суму в 5 мільйонів доларів.

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