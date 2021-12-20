Пролил кофе – пострадал от взрыва: на BMW подали в суд из-за дефектных подстаканников

BMW вынуждена отзывать свой флагманский кроссовер X7 из-за неисправности подстаканников. На компанию подали коллективный иск на сумму в 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Guardian.

Истец, компания BrightK Consulting, утверждает, что подстаканники не способны удерживать в себе даже незначительное количество пролитой жидкости. Когда чай, кофе, или сок проливаются в подстаканник, жидкость может протечь и попасть на расположенный под панелью модуль управления подушками безопасности. В случае окисления контактов может произойти самопроизвольное срабатывание подушек безопасности.

Этот судебный процесс касается всех когда-либо выпущенных кроссоверов X7. Автомобиль, непосредственно связанный с иском, купили новым в декабре 2019 года. В июле 2021 года в автомобиле впервые всплыло предупреждение о неисправных подушках безопасности.

Компания, подавшая на немецкого автопроизводителя в суд, обладает доказательствами того, что BMW знала о проблеме раньше из-за нескольких аналогичных жалоб. В BMW пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Но вероятно вскоре компания будет вынуждена отзывать несколько десятков тысяч кроссоверов и устранять сложившуюся проблему.

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