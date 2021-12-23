ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Hyundai відкликає електромобілі Ioniq через мимовільний розгін

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 10:35
Hyundai відкликає електромобілі Ioniq через мимовільний розгін Фото: Hyundai Ioniq EV (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Hyundai Motor Corporation відкликає 2679 машин Ioniq через несправність педалі газу. За певних обставин вона може призвести до мимовільного прискорення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NHTSA.

Відкликана кампанія торкнеться електромобілів Ioniq, вироблених в період з 21 січня 2016 року по 24 червня 2019 року. Проблема може виникнути, коли транспортний засіб переходить в енергозберігаючий режим руху.

У цьому режимі індикатор Ev Ready починає блимати, а загальна вихідна потужність і прискорення знижуються. У рідкісних випадках автомобіль може повільно і самовільно почати прискорюватися. Однак це відбувається тільки після певної послідовності дій – необхідно різко до упору натиснути педаль акселератора і потім різко її відпустити. Відповідно, тяга пропадає не моментально, а з відчутною затримкою, до якої водії зазвичай не готові.

Hyundai відкликає електромобілі Ioniq через мимовільний розгін

В Hyundai стверджують, що причиною проблеми може бути погіршення стану електричного заземлення, яке викликає помилку зв'язку в мережі контролерів машини.

Корейський автовиробник вперше дізнався про цю уразливість в червні 2021 року і вже провів власне розслідування. Hyundai розсилає постраждалим власникам листи з інструкціями з доставки їх автомобілів в офіційні сервіси. Усунути несправність допоможе оновлення програмного забезпечення Electric Power Control Unit.

Раніше ми повідомляли, як дефіцит мікрочіпів змінить всю автоіндустрію. Автовиробники змушені відкривати для себе новий сектор-розробку і виробництво точної електроніки.

Нагадаємо, що КрАЗ повертається до випуску бронеавтомобілів. За офіційною інформацією, ціна одного бронеавтомобіля-близько 7,5 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору