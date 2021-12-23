Hyundai відкликає електромобілі Ioniq через мимовільний розгін
Hyundai Motor Corporation відкликає 2679 машин Ioniq через несправність педалі газу. За певних обставин вона може призвести до мимовільного прискорення.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на NHTSA.
Відкликана кампанія торкнеться електромобілів Ioniq, вироблених в період з 21 січня 2016 року по 24 червня 2019 року. Проблема може виникнути, коли транспортний засіб переходить в енергозберігаючий режим руху.
У цьому режимі індикатор Ev Ready починає блимати, а загальна вихідна потужність і прискорення знижуються. У рідкісних випадках автомобіль може повільно і самовільно почати прискорюватися. Однак це відбувається тільки після певної послідовності дій – необхідно різко до упору натиснути педаль акселератора і потім різко її відпустити. Відповідно, тяга пропадає не моментально, а з відчутною затримкою, до якої водії зазвичай не готові.
В Hyundai стверджують, що причиною проблеми може бути погіршення стану електричного заземлення, яке викликає помилку зв'язку в мережі контролерів машини.
Корейський автовиробник вперше дізнався про цю уразливість в червні 2021 року і вже провів власне розслідування. Hyundai розсилає постраждалим власникам листи з інструкціями з доставки їх автомобілів в офіційні сервіси. Усунути несправність допоможе оновлення програмного забезпечення Electric Power Control Unit.
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