В США наушники Apple AirPods помогли найти угнанный автомобиль

В городе Гейлсберг, штат Иллинойс, 23 декабря произошло вполне обычное событие – вечером в полицию обратился владелец машины, который сообщил, что его пикап Nissan Frontier 2014 года угнали. Но эту историю ожидало интересное продолжение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Register Mail.

Собственник японского пикапа беззаботно отдыхал на вечеринке. В преддверии новогодних праздников он понимал, что вечером будет употреблять алкоголь, потому утром за руль не сядет. Чтобы не потерять ключи от машины, он их оставил в машине. В перчаточном ящике остались лежать и беспроводные наушники AirPods от Apple.

Вспомнив, что в машине остались наушники, владелец авто через мобильное приложение обнаружил геолокацию своего устройства Apple. Как оказалось, Frontier был припаркован у одного из придорожных мотелей неподалеку. Полиция вместе с владельцем обнаружили машину, а угонщика вскоре арестовали.

Но не всегда мобильные устройства Apple помогают бороться с похитителями. Мы ранее писали, что злоумышленники крепят к машинам умные метки AirTag и выслеживают местоположение последних. Таким образом, и обнаруживают интересующие их транспортные средства. Только в канадском Онтарио с сентября по декабрь текущего года было зафиксировано пять случаев угона с применением маячка от Apple.

Ранее мы сообщали, что сотню поврежденных торнадо новых суперкаров Chevrolet Corvette отправят под пресс. Все они существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Напомним, что Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера.