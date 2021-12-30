Их бы в Украину: сотню поврежденных торнадо новых суперкаров Chevrolet Corvette отправят под пресс

Торнадо обрушился на завод Chevrolet в Боулинг-Грин, штат Кентукки. В результате бедствия пострадало около 120 единиц Chevrolet Corvette C8. Все они существенно повреждены и не подлежат ремонту.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Корлена Вернера.

Пострадавшие машины ждет утилизация. Пойти на такой радикальный шаг американского автопроизводителя вынудило опасение перед скрытыми дефектами собранных машин. Сообщается, что некоторые экземпляры во время торнадо пострадали от обвалов задний, другие машины получили серьезные повреждения в результате пожара, причиной которого стало короткое замыкание на одном из складов.

Вероятно, что под пресс попадет даже большее количество суперкаров. Персонал завода проверяет оставшиеся готовые автомобили, чтобы убедиться, что они подходят для использования перед отправкой. Ущерб, нанесенный заводу, вынудил предприятие на некоторое время и вовсе остановить производство автомобилей.

Сообщается, что в результате аварии на заводе клиенты будут вынуждены ждать свои среднемоторные суперкары на несколько месяцев дольше. О точных сроках поставки им будет сообщено дополнительно.

Напомним, что Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера.

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