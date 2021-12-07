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Автоугонщики оценили: придуман новый метод кражи машин с помощью техники Apple

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 10:22
Автоугонщики оценили: придуман новый метод кражи машин с помощью техники Apple Фото: Apple AirTags (bgr.com)
Автор: Константин Широкун

Метки Apple AirTags упрощают поиск ключей, или кошелька. Но их также можно использовать и в преступных целях. В Канаде автоугонщики научились крепить их к автомобилям и следить за маршрутами жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на BGR.

Канадские полицейские, расследующие кражи автомобилей, сообщили, что на данный момент в стране выявлено пять случаев, в которых воры устанавливали на авто Apple AirTags, чтобы позже их найти и украсть. Полиция объяснила, что метки AirTags размещаются на автомобиле в не самых очевидных местах в то время, пока он припаркован в общественном месте.

Через iPhone злоумышленники следят за маршрутом выбранного автомобиля и определяют его место ночной стоянки. Поскольку воры знают, где находится автомобиль, они обычно дожидаются ночи, и совершить угон.

Автоугонщики оценили: придуман новый метод кражи машин с помощью техники Apple

Полиция в своем отчете специально упомянула Apple AirTags, как самое популярное устройство данного типа на рынке, но таким коварным способом используются аналоги от Samsung, Xiaomi и других производителей электроники.

Единственно верный метод уберечься от слежки таким образом – это регулярно проверять свой автомобиль и сообщать в полицию, если вы заметите какие-либо подозрительные устройства слежения.

Интересно, что Apple научилась уведомлять пользователей своих девайсов, если неизвестный AirTag перемещается с ними на очень близком расстоянии. Но эксперименты показывают, что такое предупреждение может появиться слишком поздно – через несколько дней.

Ранее мы писали, что Mazda показала экономичный городской автомобиль на базе Toyota. Новый хэтчбек будет производиться на заводе компании Toyota.

Также сообщалось, что Toyota попросила помощи у китайцев. В конце следующего года Toyota запустит в продажу на китайском рынке компактный электрический седан.

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